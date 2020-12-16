وفيّات "كورونا" في العالم تتجاوز مليونًا و620 ألفًا

بلغ عدد ضحايا فيروس "كورونا" في العالم أكثر من مليون و620 ألف شخص حتى الآن وإرتفع عدد الإصابات إلى نحو 73 مليونا، منذ بدء تفشي الوباء، وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم".

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