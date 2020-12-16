سلطنة عمان والهند تبحثان سبل تنمية العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي اليوم الأربعاء مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندية مورلي دهاران، سبل تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص على مواصلة دعم وتشجيع وتنمية الشراكة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأكد الوزيران ،خلال لقائهما حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية، أهمية التعاون وتبادل المعلومات في إطار الجهود المبذولة من كلا البلدين لمكافحة فيروس كورونا

المستجد /كوفيد - ١٩/.وتبادل الوزيران الآراء ووجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند اليوم الأربعاء تسجيل 26355 إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي، الذي ظلت فيه الإصابات اليومية دون 30 ألفا.

وقالت وزارة الصحة الهندية، اليوم، إن

عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 360 وفاة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 144069 حالة وفاة.

وبحسب رويترز، فإن متوسط عدد الوفيات بسبب الإصابة بكوفيد 19 المعلن عنه يوميا في الهند أخذ يتراجع لليوم العاشر على التوالي.

وسجلت الهند 9.93 مليون حالة إصابة بالفيروس التاجي إلى الآن، والهند في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة، لكن عدد حالات العدوى اليومية تراجع بثبات منذ أن بلغ ذروته نحو 97 ألف إصابة في منتصف سبتمبر الماضي.