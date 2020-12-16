البيت الأبيض: ترامب مستمر في الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية

رغم تأكيد المجمع الانتخابي أن الديمقراطي جو بايدن هو الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 ، وانه الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مستمر في الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية.

قبل رحيل ترامب عن البيت الأبيض.. وزير العدل الأمريكي يغادر منصبه

وحسب شبكة سكاي نيوز الأخبارية، قالت ماكناني: "لا يزال ترامب منخرطا في الطعون القانونية على نتائج انتخابات 2020 الرئاسية".

وتابعت: "تصويت الهيئة الانتخابية خطوة واحدة فقط ضمن العملية الدستورية. وحملة الرئيس الأميركي تواصل

عملها بهذا الخصوص".

وأعلن، يوم الاثنين الماضي، فوز بايدن بأصوات المجمع الانتخابي، الذي يحدد رسميا الرئيس المقبل للولايات المتحدة،و بادر زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إلى تهنئة بايدن، بفوزه بالانتخابات الرئاسية.

بايدن يشن هجومًا عنيفًا على ترامب

ومنذ إجراء الانتخابات لم يتوقف ترامب، عن التشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية، وقد وصفها، مؤخرا، بأنها الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك عشية اجتماع أعضاء المجمع الانتخابي.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "إنها

الانتخابات الأكثر فسادا في تاريخ البلاد".

وكان الرئيس الأميركي قد أكد خلال عطلة عيد الشكر، أواخر نوفمبر، أنه سيغادر البيت الأبيض إذا تم تأكيد فوز جو بايدن رسميا في الانتخابات، لكنه كرر أنه قد لا يقر بالهزيمة.

وعندما سئل عما إذا كان سيغادر البيت الأبيض، إذا أكد المجمع الانتخابي فوز بايدن، قال ترامب: "بالتأكيد سأفعل. وأنتم تعرفون ذلك"، لكنه أضاف "إذا ما فعلوا ذلك، يكونون قد ارتكبوا خطأ"، وشدد على أنه "سيكون من الصعب جدا الإقرار بالهزيمة".

ومنحت ولاية كاليفورنيا التي تملك 55 صوتا في المجمع الانتخابي أصواتها لبايدن ليتجاوز الديمقراطي رسميا النصاب المطلوب للفوز بالرئاسة وهو 270 صوتا. وبناء على نتائج نوفمبر حصل بايدن 306 أصوات في المجمع مقابل 232 لترامب.