إندونيسيا توفر لقاحات كورونا بالمجان للجميع

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الأربعاء، إن لقاحات كوفيد-19 سوف تكون مجانية للجميع، في تحول كامل بعد التعرض لانتقادات شعبية.

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أن التطعيم ضد فيروس كورونا لن يتم تقديمه مجانا إلا لـ30% من السكان، والذين يتم اعتبارهم معرضين للخطر، مشيرة إلى قيود الميزانية.

وذكر جوكو في إفادة صحفية عبر الإنترنت: "بعد

تلقي مداخلات من الجمهور وإعادة حساب مالية الدولة، يمكنني أن أعلن أن لقاحات كوفيد-19 سوف تكون مجانية للجميع".

واتُهمت الحكومة بتقديم أهمية الأموال على الصحة العامة بعد أن قالت إن 70% من إجمالي 107 ملايين إندونيسي تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاما يحتاجون للتطعيم سيتعين

عليهم تحمل ثمنه.

يشار إلى أن إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان حيث يبلغ عدد سكانها 270 مليون نسمة، لديها أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد بنحو 6725 حالة اليوم الأربعاء ليصل الإجمالي إلى 636 ألفا و154 حالة، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وبلغ عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس 19248 حالة بعد تسجيل 137 حالة وفاة إضافية خلال 24 ساعة.