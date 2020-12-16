إصابات كورونا في بريطانيا تصل إلى 1.89 مليون حالة

سيف اليزيد - ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 89ر1 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت لندن، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس، وصل إلى 65006 حالة. وبلغ عدد المتعافين 4093 شخصاً.

ومر نحو 45 أسبوعاً منذ الإعلان عن أول إصابة بكوفيد19- في المملكة المتحدة.

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