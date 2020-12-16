ألمانيا تسجل عدداً قياسياً من وفيات كورونا خلال 24 ساعة

سيف اليزيد - سجلت ألمانيا مستوى قياسياً جديداً في عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 952، وكان أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس سجلته ألمانيا يوم الجمعة الماضي بواقع 598 وفاة.

وارتفع الاتجاه في عدد الوفيات اليومية في ألمانيا في الآونة الأخيرة، وهو ما كان متوقعاً بعد الزيادة الحادة في الإصابات الجديدة. وارتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في ألمانيا منذ بدء الجائحة إلى 23 ألفاً و427 وفاة.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 27 ألفاً و728 إصابة، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، فإن عدد الإصابات الجديدة يوم الأربعاء الماضي بلغ 20 ألفاً و815 حالة، وكان أعلى عدد إصابات يومية سجلته ألمانيا يوم الجمعة الماضي بواقع 29 ألفاً و875 حالة.

ووفقاً للمعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و379 ألفاً و238 حالة، وبلغ عدد المتعافين نحو مليون و25 ألفاً.