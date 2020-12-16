طوكيو تسجل 678 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأربعاء، تسجيل 678 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية، أن هذه تعد أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس يتم تسجيلها في طوكيو.

وقد أعلنت السلطات في طوكيو اليوم افتتاح منشآة طبية جديدة مخصصة لعلاج المصابين بفيروس كورونا الذي يعانون من أعراض بسيطة أو متوسطة.

وقال مسؤولو طوكيو، إن المنشآة معدة للتعامل مع الحالات التي لا تستطيع المستشفيات التعامل معها بسهولة، مثل كبار السن الذين يحتاجون رعاية خاصة أو الأجانب الذين لا يتحدثون اللغة اليابانية.

ويبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في اليابان 184 ألفاً و752 حالة، والوفيات 2581 حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية.

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