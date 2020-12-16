سيف اليزيد - بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل 6 ملايين و970 ألفاً و34 حالة، حيث تم تسجيل 42889 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما قالت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا وصل إلى 182 ألفاً و799 بعد تسجيل 964 حالة وفاة جديدة.

ووفقاً للبيانات، تعافى 6.16 مليون حالة من المصابين بمرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا.

وتم تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البرازيل قبل نحو 41 أسبوعاً.

كانت هذه تفاصيل خبر البرازيل تسجل 42889 إصابة جديدة بكورونا و964 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.