مصر تسجل أكثر من 500 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - قالت وزارة الصحة المصرية،يوم الثلاثاء، إن مصر سجلت ‭523‬ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 وفاة مقارنة مع 511 حالة إصابة و23 وفاة قبلها بيوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن إجمالي حالات الإصابة في مصر بفيروس حتى الثلاثاء هو 122609 حالات من ضمنها 105450 حالة تماثلت للشفاء و6966 وفاة.

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