الهند تسجل أكثر من 26 ألف إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم تسجيل 26 ألفاً و382 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين إلى 9 ملايين و932 ألفاً و548 شخصاً.

وذكرت الوزارة أنه تم أيضاً تسجيل 387 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 144 ألفاً و96 وفاة.

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