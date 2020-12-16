مستشار الأمن الأميركي يقطع زيارته لأوروبا بسبب هجوم إلكتروني

سيف اليزيد - قطع مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين، زيارته لأوروبا وعاد إلى واشنطن بسبب هجوم إلكتروني.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسؤول بالإدارة الأميركية أن أوبراين عاد إلى واشنطن من باريس، الثلاثاء، حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأفادت الصحيفة بأن عودة أوبراين تأتي لتنسيق استجابة الحكومة للهجوم الذي استهدف وزارات الخزانة والتجارة والأمن الداخلي.

وكان من المقرر أن تستمر جولة أوبراين في أوروبا حتى يوم السبت لتشمل بريطانيا وإيطاليا.

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