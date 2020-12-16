فيروس كورونا ينهي حياة المدير السابق لمستشفى محمد الخامس في الجديدة

توفي، صباح اليوم الأربعاء، في مدينة الدارالبيضاء رضوان بوسافي، المدير السابق للمستشفى الإقليمي محمد الخامس في الجديدة، متأثرا بمضاعفات كورونا.
وكان الراحل قد رقد في مستشفى الشيخ خليفة في الدارالبيضاء، قبل أن تتسبب مضاعفات الفيروس في إنهاء حياته.
وشغل رضوان بوسافي، قبل رحيله، منصبا إداريا بالمندوبية الإقليمية للصحة في الجديدة.
وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أمس الثلاثاء، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في المملكة إلى 403619 حالة منذ الإعلان عن أول حالة، في 2 مارس الماضي.
وبلغ مجموع حالات الشفاء التام 362911 حالة، بمعدل تعاف يناهز 89,9 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6711 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1,7 في المائة.
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