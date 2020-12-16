بكلمات وداع مؤثرة..زوجة الراحل الصايل: قصتنا بدت مستحيلة ومع ذلك استمرت 20 عامًا..سأفي بوعودي الثلاثة لك

بكلمات مؤثرة، ودعت الصحافية نادية لارغيت، زوجها الناقد السينمائي ومدير المركز السينمائي سابقا، نور الدين الصايل الذي توفي متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأكدت زوجة الراحل الصايل، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، عبر تدوينة فايسبوكية، خبر رحيل زوجها الذي كان يرقد بمصحة الشيخ زايد بالدار البيضاء، إثر مضاعفات كورونا.

ووصفت الراحل في تدوينتها بأنه عاشق عظيم للسينما، ومحب لإفريقيا، مستحضر تحليه بالبساطة والشجاعة والنزاهة.

واعتبرت نادية لارغيت في تدوينة الرثاء، أن الراحل كان سابقا لعصره لامعا بشكل استثنائي، يعمل لا يعرف الكلل، ويبقى علامة فارقة إلى الأبد”.

وأضافت في التدوينة: “أفكر قبل كل شيء في أبنائه الثلاثة: نجيب ومراد وسليمان، ليلى زوجته الأولى، شكيب …وعائلته المقربة. أود هنا أن أشكر الوفيين الذين سألوا عن حاله بانتظام”.

وزادت زوجة الراحل:️ “نور الدين طلبت مني أن أعدك بثلاثة أشياء … أن أهتم بآخر شمس صغيرة لك “سليمان” … وأن أظل قوية في جميع الظروف … وأحافظ على ثقتك بي. وأعلم أنني سأظل دائما بحجم الثقة التي وضعتها بي. لقد مررنا بالكثير معا … قصتنا بدت مستحيلة ومع ذلك استمرت 20 عامًا! الرسالة الاخيرة ستبقى محفورة إلى الأبد أرقد بسلام”.

وتوفي نور الدين الصايل، مدير المركز السينمائي المغربي والقناة الثانية سابقا، عن عمر ناهز 72 سنة، بعد اسبوع واحد من إعلان زوجته لإصابته بفيروس كورونا.