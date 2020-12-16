مجلس التعاون الخليجي يرحب بتصنيف "سرايا المختار" إرهابية

الأربعاء 16 ديسمبر 2020

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأربعاء، بقرار الولايات المتحدة تصنيف ما يسمى بـ"سرايا المختار" كمجموعة إرهابية عالمية.



وأشاد الأمين العام للمجلس، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، في بيان، بالقرار "نظراً لما تشكله المجموعة الإرهابية من تهديد لأمن واستقرار مملكة البحرين ودول المنطقة والعالم".

وأشار إلى أنه "سبقت إدانة أفرادها بجرائم إرهابية، بما في ذلك قتل رجال الأمن والتخطيط لارتكاب أعمال الاغتيال والتخريب".

وأكد الحجرف على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب، بنبذ كافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.

وأمس الثلاثاء، أعلنت الخارجية الأمريكية تصنيف تنظيم "سرايا المختار" الموالي لإيران في البحرين "منظمة إرهابية"

وقالت واشنطن إن هذه المنظمة الإرهابية تتلقى دعما من إيران واتهمتها بالتآمر لشن هجمات على أمريكيين في البحرين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان :"سرايا المختار منظمة إرهابية تساندها إيران مقرها البحرين، ووردت تقارير عن تلقيها دعما ماليا ولوجيستيا من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".