شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات حية لتدمير طائرة حوثية مفخخة استهدفت المملكة والان نبدء بالتفاصيل

نشرت قياده القوات المشتركة للتحالف لقطات من اعتراض وتدمير طائره بدون طيار مفخخة اطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية صباح اليوم باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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