شكرا لقرائتكم خبر عن "مجلس التعاون": "سرايا المختار" الإرهابية تهدد أمن البحرين والان نبدء بالتفاصيل
وأكد الأمين العام مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب، بنبذ كافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.
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