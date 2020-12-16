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"مجلس التعاون": "سرايا المختار" الإرهابية تهدد أمن البحرين

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رحب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف ما يسمى بـ "سرايا المختار" كمجموعة إرهابية عالمية، وذلك نظراً لما تشكله من تهديد لأمن واستقرار البحرين ودول المنطقة والعالم، حيث سبقت إدانة أفرادها بجرائم إرهابية، بما في ذلك قتل رجال الأمن والتخطيط لارتكاب أعمال الاغتيال والتخريب.

وأكد الأمين العام مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب، بنبذ كافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.

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