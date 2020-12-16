شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. إغلاق صارم لاحتواء كورونا والان نبدء بالتفاصيل
واعتبارا من اليوم وحتى 10 يناير المقبل، على الأقل، ستُطبق اللوائح ذات الصلة في جميع الولايات الألمانية.
وتنص هذه اللوائح على وجوب إغلاق متاجر البيع بالتجزئة، باستثناء المتاجر المخصصة للاحتياجات اليومية، بالإضافة إلى إغلاق المدارس أو تعليق إلزام الحضور.
ولم يعد مسموحا بفتح صالونات تصفيف الشعر وخدمات العناية بالجسم.
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