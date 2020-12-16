شكرا لقرائتكم خبر عن 26 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند اليوم الأربعاء تسجيل 26355 إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي التي ظلت فيها الإصابات اليومية دون 30 ألفا.

وسجلت الهند 9.93 مليون حالة إصابة إلى الآن، والهند في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة لكن عدد حالات العدوى اليومية تراجع بثبات منذ أن بلغ ذروة نحو 97 ألف إصابة في منتصف سبتمبر أيلول.

وقالت وزارة الصحة اليوم الأربعاء إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 360 وفاة ليصل الإجمالي إلى 144069.