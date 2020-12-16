اخبار العالم

26 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 26 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند اليوم الأربعاء تسجيل 26355 إصابة جديدة بفيروس لليوم الثالث على التوالي التي ظلت فيها الإصابات اليومية دون 30 ألفا.

وسجلت الهند 9.93 مليون حالة إصابة إلى الآن، والهند في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة لكن عدد حالات العدوى اليومية تراجع بثبات منذ أن بلغ ذروة نحو 97 ألف إصابة في منتصف سبتمبر أيلول.

وقالت وزارة الصحة اليوم الأربعاء إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 360 وفاة ليصل الإجمالي إلى 144069.

كانت هذه تفاصيل خبر 26 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"