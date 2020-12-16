شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين في اليوم الوطني : سنوفر لقاح كورونا مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

قال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة أنه ستبدأ قريباً الحملة الوطنية لتوفير التطعيم الآمن والمرخص للوقاية من كورونا. وأضاف بمناسبة الاحتفالات الوطنية "وجهنا بأن يتاح التطعيم الآمن بالمجان لكل مواطن ومقيم على أن يكون اختيارياً، وكلنا أمل بأننا مقبلون قريباً على عودة الحياة إلى طبيعتها بل وأفضل من سابق عهدها.

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