السيسي يستقبل الأربعاء ولي عهد أبوظبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت القاهرة، الأربعاء، عن زيارة مرتقبة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان: "يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

وأضافت: "من المنتظر إجراء جلسة مباحثات ثنائية بقصر الاتحادية تتناول كافة جوانب العلاقات بين البلدين الشقيقين وكذلك التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك".

وترتبط دولتا مصر والإمارات بعلاقات راسخة تكللت بزيارات متبادلة بين قياداتها بلغت نحو 22 زيارة منذ 2014، حيث تعزز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية وجسور الصداقة بين البلدين.

