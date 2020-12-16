اعترافات محمود عزت.. بداية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الباحث المصري عمرو فاروق المتخصص بشؤون الجماعات الإرهابية، أن عملية استجواب محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان فتحت خزينة أسرار التنظيم المالية. وثيقة.. هل تخترق الإخوان الجامعات النمساوية؟ حصاد الإخوان 2020.. تنظيم ملاحق أوروبيا ومجرّم شرعا وفي أغسطس/آب الماضي، نجحت الداخلية المصرية، في القبض على محمود عزت، شرقي القاهرة، بعد 7 سنوات من القبض على محمد بديع المرشد السابق للجماعة في أغسطس/آب 2013.

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