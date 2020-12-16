شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. تعيين محمد حجازي قائدا للقوات الجوية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 عيّن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، اللواء أركان حرب محمد حجازي، قائداً لقوات الدفاع الجوي.

ووفق بيان للرئاسة المصرية فإن السيسي أصدر قرارا بتعيين حجازي قائدا لقوات الدفاع الجوي. ويأتي تعيين حجازي خلفا للفريق عباس حلمي قائد القوات الجوية السابق الذي تولى منصبه في 21 يونيو/حزيران 2018. والقائد الجديد من مواليد نوفمبر/تشرين الثاني 1963 وكان يشغل منصب رئيس أركان قوات الدفاع الجوى منذ 2016.

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