شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لهذا السبب.. الصين تعلق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت إدارة الطيران المدني في الصين اليوم الأربعاء إنها ستعلق عمل شركات الطيران على المسارات الدولية أسبوعين إذا أثبتت الفحوص إصابة خمسة ركاب أو أكثر بفيروس كورونا لدى وصولهم إلى البلاد.



وأضافت أن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ على الفور. وكانت مدة التعليق في السابق أسبوعا واحدا.

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