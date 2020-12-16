بريطانيا تعلق.. هل تلغي كورونا احتفالات عيد الميلاد؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك إن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون تعتقد أن الأمر بيد كل شخص فيما يتعلق بالتجمع للاحتفال بعيد الميلاد لكن يتعين الأخذ في الاعتبار مخاطر كوفيد-19 على الفئات الأكثر عرضة للخطر.



وتعرضت الحكومة لضغوط أمس الثلاثاء لمراجعة خططها لتخفيف القيود لمدة خمسة أيام في وقت الاحتفالات بعد أن أصدرت دوريتان طبيتان مؤثرتان مناشدة مشتركة نادرة من نوعها بإلغاء هذه السياسة.

ورداً على سؤال عن عيد الميلاد، قال جنريك لشبكة سكاي نيوز "لا نملي على الناس كيفية اتخاذ هذا القرار... لا يمكنك إصدار تشريع بكل شيء يجب أن تطلب من الناس في نهاية الأمر الاعتماد على تقديرهم الشخصي".

وحث جنريك الناس على إمعان التفكير في الأمر مشيرا إلى ارتفاع الحالات بعد عيد الشكر في الولايات المتحدة.