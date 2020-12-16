ملك البحرين يوجه بتوفير اللقاح الآمن مجاناً لكل مواطن ومقيم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المنامة: «بنا»

أعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمة بمناسبة احتفالات المملكة بعيدها الوطني الـ49، أن البحرين ستبدأ قريباً تنفيذ حملتها الوطنية لتوفير التطعيم الآمن والمرخص للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد. ووجه بأن يتاح مجاناً لكل مواطن ومقيم، على أن يكون اختيارياً لمن يرغب في أن يستفيد من هذا التحصين. وأضاف: «نأمل أن نقبل قريباً على عودة الحياة إلى طبيعتها؛ بل أفضل من سابق عهدها».

وقال ملك البحرين: «تواصل المملكة من منطلق هذا الإرث المتأصل والإرادة الوطنية الحرة، العمل بصبر وثبات على تجديد النهضة التاريخية والبناء على ريادتها». وأضاف: «نجدد الشكر والتقدير للجهود المتواصلة لكافة الفرق العاملة في الصفوف الأمامية في مواجهة جائحة كورونا، وهم من نشهد لهم بالمثابرة والشجاعة والصبر على الصعاب، من أجل غد أجمل سيحمل بشائر الشفاء والتعافي».

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