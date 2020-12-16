شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يلحق بسوسييداد وأتلتيكو إلى الصدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لحق ريال مدريد بثنائي الصدارة ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد بفوزه على أتلتيك بلباو 3-1 في مباراة مبكرة من المرحلة التاسعة عشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم الثلاثاء.

وتساوت أرصدة الفرق الثلاثة مع 26 نقطة لكل منها لكن سوسييداد بقي متصدراً أمام اتلتيكو وريال بفارق الاهداف.

ويستطيع سوسييداد الانفراد بالمركز الاول في حال خرج بقنطة واحدة من مباراته مع مضيفه برشلونة الاربعاء.

وتابع ريال مدريد صحوته في الاونة الاخيرة، فبعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الخروج من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، نجح في الفوز في مباراته الحاسمة ضد بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني بثنائية الفرنسي بنزيمة، قبل ان يلحق باتلتيكو اول خسارة له هذا الموسم بالفوز عليه بهدفين نظيفين أيضاً في دربي العاصمة الاسبانية.

في المقابل، يمر بلباو بفترة سيئة بعد أن فشل في تحقيق الفوز في مبارياته الاربع الاخيرة في الدوري.

أجرى مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان تعديلاً وحيداً على التشكيلة التي خاضت الدربي وخرجت فائزة على اتلتيكو مدريد 2-صفر الاسبوع الماضي حيث شارك لاعب الوسط الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي بدلا من البرازيلي كاسيميرو الموقوف.

وتلقى اتلتيك بلباو ضربة مبكرة بطرد قائده راوول غارسيا بعد مرور 14 دقيقة إثر تلقيه البطاقة الصفراء الثانية بعد عرقلته الالماني توني كروس ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين، وهي المرة الرابعة التي يطرد فيها غارسيا في مسيرته والاولى منذ موسم 2011-2012.

وأنهى الفريق الملكي الشوط الاول متقدماً بعد تمريرة متقنة من فينيسيوس باتجاه كروس فاطلقها الاخير من مشارف المنطقة داخل الشباك في الوقت بدل الضائع.

ونجح الفريق الباسكي في إدارك التعادل عبر اندير كيبا الذي تلقى كرة داخل المنطقة فسددها تصدى لها حارس ريال البلجيكي تيبو كورتوا من دون ان يلتقط الكرة، ليتابعها كيبا في الشباك (52).

ورد ريال بهدف لفينيسيوس لكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل (53).

وتمكن بنزيمة من تسجيل هدف التقدم من كرة رأسية عندما استثمر كرة عرضية من داني كارباخال (74). وكاد ريال مدريد يضيف الهدف الثالث لكن ايسكو الذي نزل منتصف الشوط الثاني تعثر قبل ان يسدد باتجاه المرمى من مسافة قريبة (88).

وتدخل كورتوا ببراعة لانقاذ مرماه من هدف أكيد عندما تصدى لمحاولة ميكل فيسغا قبل أن يشن فريقه هجمة مرتدة سريعة أسفرت عن الهدف الثالث عن طريق بنزيمة في الوقت بدل الضائع، والهدف هو السادس لبنزيمة في الدوري هذا الموسم والثالث عشر له في مرمى بلباو.