شكرا لقرائتكم خبر عن «داماك» توضح نسبة الأسهم المملوكة لمستثمرين أجانب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت «داماك العقارية» أن المستثمرين الأجانب يملكون 3% فقط في أسهم الشركة، مشيرة إلى أن 31% من أسهم الشركة المملوكة من قبل شركات مسجلة خارج الدولة هي أسهم مملوكة فعلياً من قبل مواطني دولة الإمارات.

وقالت الشركة في إفصاح على موقع سوق دبي المالي إن تقارير إعلامية ذكرت مؤخراً أن عدد الأسهم الذي يملكها المستثمرون الأجانب في شركة داماك العقارية حوالي 2.046 مليار سهم تمثل 33.7% من الشركة.

وأوضح الإفصاح أن 72.22% من إجمالي أسهم الشركة مملوكة للمؤسس ورئيس مجلس الإدارة حسين السجواني وهي 18% مملوكة له من خلال شركات مسجلة خارج الدولة، و54% مملوكة له محلياً.

وذكرت الشركة: «بالإضافة إلى ذلك، هناك ما يقارب 13% من أسهم الشركة مملوكة لأفراد من عائلة السجواني من خلال شركات مسجلة خارج الدولة.»

وقالت: «بحسب سجلات الشركة، فإن ما يقارب 31% من أسهم الشركة المملوكة من خلال شركات مسجلة خارج الدولة هي أسهم مملوكة فعلياً من مواطني دولة الإمارات. وبالإجمالي، فإن ما يقارب 34% من جميع أسهم الشركة مملوكة لشركات مسجلة خارج الدولة وبالتالي فإن النسبة المتبقية من أسهم الشركة وهي 3% مملوكة لمستثمرين أجانب».