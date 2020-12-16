«عليها حصانة ومتعرفش تعمل معايا حاجة».. نص تحقيقات واقعة «طفل المرور».. وأصدقائه يعترفون: طالبنا بتصوير فيديو إهانة أمين الشرطة

واصلت النيابة العامة التحقيق مع المتهم "أحمد أبو المجد"، فى قضية الطفل المعتدى على فرد شرطة المرور، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفل المرور"، ووجهت فيها اتهامات للطفل باعتدائه والتنمر على فرد شرطة، وظهوره فى مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، خلال سبه الآخرين بألفاظ نابية هو و 4 آخرين من أصدقائه.

وجاءت نص التحقيقات كما نشرها موقع "اليوم السابع" كالتالي:

س/ وضح لنا أن من المعتاد أن تقود السيارة الخاصة بوالدك بمفردك؟

ج/ أنا متعلم السواقة وأنا عنى 11 سنة، وكمان علشان عربية بابا أوتوماتيك فبتبقى سهلة في السواقة وساعات كنت باخدها في الساحل أو في القاهرة اشترى بيها طلبات وارجع البيت.

س/ ما هو مدى علم والدك بقيامك بقيادة السيارة بمفردك؟

ج/ ساعات بابا بيكون عارف إنى واخد العربية أسوقها لوحدى وساعات تانية باخد منه المفتاح من غير ما يعرف.



ملحوظة: قمنا بفض الحرز رقم 1/1523 م جزئى بعد التأكد من سلامة أختامه وصحة بياناته الفيناه عبارة عن مظروف أبيض اللون بداخله هاتف محمول ماركية أيفون 11 أحمر وأسود اللون مزود بجراب وتبين لنا وجود كسر في الشاشة الأمامية وبعرض الهاتف على المتهم الماثل أمامنا أقر بملكيته له، كما بين أن الهاتف مزود برقم مرور ورأينا إثبات ذلك.

س/ ما صلتك بالهاتف المعروض عليك؟

ج/ التليفون ده بتاعى.

س/ ما هو رقم المرور الخاص بهاتفك؟

ج/ 7..........

س/ ما هى بيانات حسابك على موقع التواصل الفيس بوك؟

ج/ أنا معنديش حساب على الفيس بوك أنا منزل برنامج الفيس بوك على الموبايل بس معنديش حساب على الفيس بوك.

س/ وما هي بيانات حسابك على موقع التوصل الاجتماعى "إنستجرام" ؟

ج/ اسم الحساب a_aboelmagd_ وكلمة أنا مش فاكرها عشان الحساب بقاله فترة طويلة جدا.

ملحوظة: قمنا بفحص الهاتف الخاص بالمتهم وبالدلوف إلى تطبيق الصور تبين لنا وجود مقطعين مرئيين على ذات التطبيق والخاصين بواقعة التعدى على المجنى عليه الثانية والثابت بالتطبيق إنهم متواجدين على الهاتف بتاريخ 26 أكتوبر 2020 الساعة 12:56 مساءا، كما تبين لنا وجود عدد 4 صور يظهر فيها يد شخص ممسكا بسلاح أبيض "خنجر" وجراب خاص بالسلاح، وطورة يظهر فيها يد شخص ممسكا بسلاحين أبيضين "خنجر" وهو يظهر خلف مقود سيارة عليها علامة ماركة "فولكس" يوم الأربع الماضى بتاريخ 28 أكتوبر 2020 الساعة 8:33 مساء وبعرض الصور الخاصة بالأسلحة وأقر بأنه شخص محرز تلك الأسلحة، وعليه قمنا بنسخ الصور الستة الخاصين بالأسلحة على أسطوانة مدمجة تمهيدا لإرفاقها بالتحقيقات، كما قمنا بالدلوف على تطبيق إنستجرام فتبين لنا عدم وجود ثمة صور أو مقاطع بالحساب الخاص بالمتهم الماثل وبفحص تطبيق الواتس آب لم يتبين لنا وجود ثمة أشياء تخص الواقعة وراينا اثبات تلك الملحوظة.

س/ ما تعليقك لعدم وجود ثمة صور أو مقاطع على حسابك الشخصى على موقع إنستجرام؟

ج/ أنا مسحت كل حاجة من على إنستجرام علشان لما لاقيت الموضوع كبر ووصل للنيابة.

س/ ومتى قمت بحذف تلك الصور والمقاطع؟

ج/ بعد ما مشيت من النيابة أول مرة

س/ كيف وصل إليك المقطعين المعثور عليهما بهاتفك؟

ج/ مصطفى بعتهوملى على موبيلى عن طريق برنامج اير دروب.

س/ متى أرسل إليك المتهم مصطفى تلك المقاطع؟

ج/في نفس يوم الواقعة بعد ما حصلت على طول في الظهر ومش فاكر الساعة كام بالظبط.

س/ ما صلتلك بالصور الأربعة التي يظهر فيها سلاح أبيض؟

ج/ الصور ديه أنا متصورها في محل بلايستيشن وأنا ماسك سلاح أبيض والجراب بتاعه.

س/ ملك من تلك الأسلحة؟

ج/ ملك صاحبي عز وسيف ومعرفش اساميهم بالكامل ومعرفش ساكنين فين.

س/ ما هو سبب حملك تلك الأسلحة ؟

ج/ أنا كنت ماسكهم أتصور بيهم علشان كان شكلهم كان جامد.

س/ ما صلتلك بالصورة بالذى يظهر فيها سلاحيين أبيض؟

ج/ الصورة دى أنا تصورها وأنا ماسك بإيدى الشمال سلاحين أبيض وأنا ساعتها كنت سايق عربية واحد صاحبي الفولكس

س/ ملك من تلك الأسلحة؟

ج/ بتوع سيف وعز اللى قولت عليهم قبل كده؟

س/ما سبب حملك لتلك الأسلحة؟

ج/ برضه كنت عايز أتصور بيهم عشان شكلهم حلو.

س/ متى تحديدا كنت محرزا تلك الأسلحة المعروضة عليك؟

ج/ في نفس التاريخ اللى مكتوب عليه الصور السلاح والجراب يوم واقعة الأمين باليل والسلاحين يوم الأربع اللى فات بليل.

س/ ما علاقتك بالعقيد وائل الشموتى مفتش مباحث بفرقة جنوب وهل ثمة خلافات سابقة بينكما؟

ج/ معرفوش.

س/ ما قولك فيما إثبته العقيد وائل الشموتى مفتش مباحث فرقة الجنوب بمحضر المؤرخ في 2 نوفمبر 2020 الساعة 6 صباحا من أن تحرياته أسفرت عن قيادتك السيارة ملك والدك صحبة أصدقائك يوسف محمد وعمرو أحمد ورامز عصام ومصطفى تامر بميدان بيتشو أمريكان دائرة قسم البساتين أستوقفكم أمين الشرطة محمد فوزى بعد أن استرعى انتباهه قيادك السيارة حيث أنك طفل حديث السن إلا أنك قمت بالاعتداء على أمين الشرطة بالسب والقذف والتهكم والسخرية مستنكرا استيقافه لكم وقمت بالتحرك فجاة بالسيارة غير مبال بوقوف أمين الشرطة بجوارها ما أدى ذلك إلى صدمه كما قام أصدقائك بالتنمر والتهكم والسخرية من أمين الشرطة حال قيامك بالتعدى عليه؟

ج/ الكلام ده أغلبه مش صح أنا فعلا شتمت أمين الشرطة وزى ما هو واضح في نهاية الفيديو بعد ما هو سألنى على الرخص وبعد ما خبط برجله على العربية بس أنا مسخرتش منه ولا حاجة لما اتحركت بالعربية كان خبط العربية .

س/ ما أقولك فيما سطره سالف الذكر بمحضره أنف البيان من قيامكم عقب صدم أمين الشرطة بالعودة مترجلين لمكان عمله وقمتم بالتعدى عليه بالسب والقذف والتنمر وتهديده بالإيذاء مستغلين وظيفة والدك؟

ج/ أولا أنا مخبطهوش العربية ولما روحناله على رجلينا مشتمتوش وأنا فعلا هددته عشان كنت مضايق أنه كسرلى مراية العربية ورفع رجليه ناحية وشي وفعلا أنا قولتله كده بقصد أنى محمى من أبويا وعشان كده كده قولت له إن العربية عليها حصانة وميعرفش يعمل معايا حاجة.

س/ ما قولك فيما سطره سالف الذكر بمحضره أنف البيان من قيام المتهم مصطفى تامر بتصوير الواقعة بهاتفه المحمول ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى مخالفا بذلك القانون بغرض التشهير والتنكيل بالمجنى عليه؟

ج/ أيوة فعلا هو اللى كان بيصور بتليفونه بس معرفش قصد مصطفى أيه وأنا مقولتلوش يصور هو اللى صور بنفسه.

س/ ما قولك فيما سطره سالف الذكر بمحضره أنف البيان أنك وباقى المتهمين اعتدتم ارتكاب مثل تلك الوقائع مستغلين وظيفة والدك حيث تم رصد عدة مقاطع مصورة لكم مع أفراد شرطة وآخرين تقومون بالتنمر عليهم بدعوى حصانة والدك واستحالة ضبطكم؟

ج/ محصلش والفيديو بتاعى وأنا في الساحل مشتمتش ساعتها وأمين الشرطة كنت بهزر معاه.

س/ ما قولك فيما فيما سطره سالف الذكر بمحضره أنف البيان من أن السيارة ملك والدك وأنه بخلاف الحقيقة وهروبا من المسئولية الجنائية والقضائية والإدارية زعم أن السيارة محل الواقعة مباعة وتنصلا من مسئوليته تجاه الواقعة لجأ إلى إبرام عقد صورى مع المدعو وائل مصطفى زعم فيه أنه باع السيارة له منذ شهرين؟

ج/ الكلام ده مش صح والعربية بابا باعها لعمو وائل في أول شهر أكتوبر.

س/ ما هي علاقتك بالرائد أحمد فرج رئيس مباحث قسم البساتين وهل ثمة خلافات سابقة بينكما؟

ج/ معرفهوش

س/ما قولك فيما إثبته سالف الذكر بمحضره في 2 نوفمبر 2020 من أنه نفاذا لأمر النيابة العامة تمكن من ضبطك حال تواجدك بدائرة القسم وتم التحفظ على هاتفك الخلوى بمعرفته؟

ج/ ـيوة فعلا قبضوا عليه بس مكنتش في الشارع خدونى من بيت واحد صاحبي

س/ ما تعليقك لما إثبته سالف الذكر؟

ج/ معرفش

س/ ما قولك فيما جاء بأقوال المتهم يوسف محمد بالتحقيقات من حضورك إليه يوم الواقعة الساعة 12 ظهرا بشارع جزائر البساتين ثم اصطحبته إلى محطة الوقود وتقابلتم مع باقى المتهمين ثم بارحتم المحطة حتى حدثت الواقعة خلافا لما قررته؟

ج/ هو فعلا كلام يوسف صح وأنا اتلغبطت المرة اللى فاتت أنا خرجت من المدرسة يوم الواقعة بدرى عشان كان ضغطى عالى ولما رحت لعم وائل بالأوبر ريحت شوية وبعدها خدت العربية وعديت على يوسف ناحية بيته وطلعت على البنزينة قابلت باقى أصحابى الى كانوا معايا ساعة الواقعة والجنينة الفرنسية اللى قولت عليها تبقى جنب البنزينة.

س/ ما قولك فيما قررته لنا حال استجوابك أول مرة من أنك عقب ارتكابك للواقعة بارحت مكان تواجدك وعدت مرة أخرى لمكان تواجد المجنى عليه معتذرا له؟

ج/ أنا المرة اللى فاتت نست أحكى أن أنا بعد الواقعة الأولى رحنا لأمين الشرطة على رجلينا لما أنا خبطت الطوبة اللى كان ساند عليها ولما هددته ساعتها عشان محمى في أبويا.

س/ ما هي المدة المستغرقة ما بين الواقعة الأولى وما بين واقعة سيركم مترجلين صوب أمين الشرطة وما بين واقعة اعتذارك؟

ج/ الواقعة كلها خدت ربع ساعة أو تلت ساعة تقريبا.

س/ ما قولك فيما قرره المتهم مصطفى تامر من تلقيه أمر منك بتصوير المقاطع الخاصة بالواقعة؟

ج/ محصلش هو كان مصطفى بيصور ستورى من أول مرة من نفسه ولما صور باقى الواقعة كان من نفسه.

س/ ما قولك فينا قرره سالف الذكر من أن سبب ترديده لعبارة " أنا بصور اللقطة ديه لوالده" بناء على طلبك؟

ج/ أنا مقولتوش يصور وهو قال كده علشان الفيديو بوريه لأبويا بس مصطفى قال الكلمة دى كان قاصد أن الأمين ما يخدتش التليفون.

س/ ما قولك فيما قررة المتهم عمرو أحمد بالتحقيقات من أنه تقابل معك يوم الواقعة الساعة 11 صباحا واستقل رفقتك السيارة محل الواقعة بسبب عدم ذهابك المدرسة في ذلك اليوم وتوجهتم إلى محطة الوقود حال قيادتك السيارة المار بيانها ثم توجهتم لماكن تواجد المتهم يوسف أبو عوف وعدتم مرة أخرى إلى محطة الوقود حتى حضر المتهم رامز واستقللتم جميعا السيارة وسرتم بها وحال قيادتك كنت ممسك بهاتفك الخلوى الأمر الذى حال دون رويتك للمجنى عليه وهو يقوم باستيقافك؟

ج/ الصراحة أنا مروحتش المدرسة اليوم ده خالص وكنت "أكت" من المدرسة وخوفت أقول كده عشان أبويا ميعرفش وكلام عمرو صح بس موضوع أن أنا كنت ماسك التليفون وقت ما أنا كنت سايق ده محصلش.

س/ ما هو قصدك من ارتكاب واقعة التعدى الثانية على المجنى عليه؟

ج/ أنا كان قصدى إنى محمى من أبويا وعشان كده قولت له أن العربية عليها حصانة وميعرفش يعمل معايا حاجة وأنا لما قولت له أنا كفيل أكلك علقة واقعدك على الأرض كان قصدى أهدده بالكلام ده لأنى كنت مضايق منه عشان كسر المراية ورفع رجله عشان كان عايز يضربنى في وشى.

س/ ما هي ظروف ضبطك وإحضارك؟

ج/ أنا امبارح الإثنين 2 نوفمبر 2020 حوالى الساعة 4 الفجر كنت عند صاحبي مروان في بيته زهراء المعادى ومعرفش العنوان بالظبط وكنت نايم عنده ولقيت بابا جالى عند صاحبي وبيصحينى من النوم ويقول لى الضابط بره عايزك تروح النيابة وبعد كده روحت أنا وبابا مع الضابط على قسم البسايتن ولقيت صحابى هناك وقعدونا كلنا في الحجز وبعد كده على الضهر طلع ودونا النيابة.

س/ هل من ثمة تفتيش انصرف إلى شخصك؟

ج/ فتشونى ملقوش معايا حاجة لما الظابط طلب تليفونى اديتهوله.

س/ أنت متهم بالتعدى على المبادى والقيم الأسرية في المجتمع المصرى وانتهاك حرمة الحياة الخاصة ونشر صور ومقاطع مرئية عن طريق الشبكة المعلوماتية عن طريق موقع التواصل الاجتماعى وبإحدى تقنية وسائل المعلومات تنتهك خصوصية المجتمع المصرى والمجنى عليه محمد فوزى بأن تضمنت المقاطع وألفاظ وسباب خادشة للحياء والمبادئ الأسرية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج/ أنا كنت بشتم الناس اللى كانت بتشتمنى وبالنسبة لأمين الشرطة أنا اعتذرت له بعدها والحاجة الوحيدة اللى نشرتها البث المباشر.

س/ أنت متهم باستخدام حسابا خاصا بإحدى مواقع التواصل الاجتماعى "انستجرام ، فيس بوك" وذلك على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها القانون ألا وهى نشر مقاطع مرئية والخاصة بتعديك على المجنى عليه أمين شرطة محمد فوزى ونشرك لمقطع مرئى آخر يتضمن توجيهك لألفاظ السباب والتنمر على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج/ أنا بالنسبة لفيديو أمين الشرطة مش أنا اللى نشره وبالنسبة للايف على إنستجرام ده كان ناس بتشتمنى وأنا كنت برد عليهم الشتيمة.

س/ أنت متهم وآخرين حال كونكم أكثر من شخصين بالتنمر والإساءة على المجنى عليه أمين الشرطة محمد فوزى وإهانته ووجهتهم له ألفاظ وإهانات له بقصد وضعه موضع سخرية والحط من شأنه على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج/ أنا مكنش قصدى استهزاء بالأمين أنا كنت متضايق منه علشان كسر مراية العربية وحاول لما رفع رجله يضربنى في وشى.

س/أنت متهم وآخرين بإهانة موظفا عموميا أحد رجال ضباط الشرطة وهو المجنى عليه محمد فوزى والتهديد أثناء تأديته لوظيفته حال طلبه الرخصة منك إلا أنك بادرته بألفاظ نابية؟

ج/ أنا فعلا شتمته وفعلا هددته عشان محمى من أبويا.

س/ أنت متهم بالاستيلاء بغير الحق وبدون نية التملك على السيارة المملوكة للغير وهو وائل مصطفى على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج/ أنا مسرقتش حاجة ده عمو وائل مربينى وذى أبويا التانى والعربية دي بتاعته.

س/ أنت متهم بإحراز أسلحة بيضاء دون مسوغ قانون من الضرورة الرفية أو الشخصية.

ج/ أنا فعلا كنت ماسك سلاح أبيض في الصور اللى موجودة على تليفونى بس الأسلحة ديه مش بتاعتى أنا كنت عايز أتصور بيها عشان شكلها حلو.

س/ هل لديك أقول أخرى؟

ج/ لا تمت الأقوال.