تباين أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تباينت أسعار العملات العربية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواها أمس، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

واستقر سعر شراء الريال السعودي، اليوم الأربعاء عند 4.08 جنيه للشراء، بينما تراجع سعر البيع قرشا واحدا إلى 4.1 جنيه.

وانخفض سعر شراء الدينار الكويتي قرشا واحدا إلى 48.7 جنيه للشراء، بينما ظل سعر البيع ثابتا عند 51.5 جنيه.

وحافظ سعر شراء الدرهم الإماراتي على مستواه عند 4.24 جنيه للشراء، بينما هبط سعر البيع قرشا واحدا إلى 4.28 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار البحريني 40.4 جنيه للشراء، و 41.7 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال القطري 4.1 جنيه للشراء، و 4.3 جنيه للبيع.

واستقر سعر بيع الدينار الأردني 21.7 جنيه للشراء، و 22.2 جنيه للبيع.