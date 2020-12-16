أرباح البنك التجاري الدولي تتراجع بسبب "مخصصات كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:

تراجعت أرباح البنك التجاري الدولي بنحو 26% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وفقًا لنتائج أعمال البنك الذي أعلنها اليوم الأربعاء.

وهذه هي أول نتائج أعمال يصدرها البنك بعد تنحية رئيس مجلس الإدارة السابق، هشام عز العرب، بناء على قرار من البنك المركزي المصري، بعد إجراء فحص وتبين وجود ملاحظات رقابية وإدارية وتنظيمية.

وكان البنك قد قال سابقًا إنه سيؤجل إعلان نتائج أعماله والافصاحات المصاحبة له، نتيجة دراسة الملاحظات التي أوردها البنك المركزي للتجاري الدولي.

وسجل البنك تراجعًا في صافي أرباحه خلال الربع الثالث من العام ليسجل نحو 2.34 مليار جنيه مقابل 3.18 مليار جنيه في نفس الفترة العام الماضي.

وارتفع صافي الدخل من العائد إلى 6.36 مليار جنيه مقابل 5.44 مليار جنيه في نفس الربع العام الماضي، وفقًا لنتائج الأعمال.

وقال البنك في تعليق على نتائج الأعمال إن المصرف أعد للبنك المركزي خطة بالإجراءات التي تقرر تنفيذها.

كما شرعت لجنة المراجعة في البنك في التعاقد مع مؤسسة مهنية دولية مستقلة لإجراء فحص وتقييم شامل لمختلف الوظائف الرقابية بالبنك وتلك المتعلقة بالإقراض، بما لا يقتصر فقط على المجالات التي تناولها الفحص المحدود الذي أجراه البنك المركزي، وإنما يمتد نطاقه مستهدفًا لمزيد من الارتقاء بالالتزام وتعزيز أكبر للبيئة الرقابية، بحسب البنك.

وكان البنك قد عين شريف سامي، رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، بعد تنحية هشام عز العرب.

كورونا ونتائج الأعمال

وأظهرت نتائج أعمال البنك تراجع صافي أرباحه في أول 9 أشهر من العام الجاري بنسبة 14% لتسجل 7.34 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وقال البنك إنه في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، كون البنك مخصصات غير مسبوقة في أول 9 أشهر من العام، تأخذ في عين الاعتبار الخسائر الائتمانية المتوقعة نتيجة الأحداث الجارية، التي يصعب تقديرها في الوقت الراهن.

وبلغت قيمة المخصصات في أول تسعة أشهر من العام الجاري حوالي 3.86 مليار جنيه مقابل نحو 1.2 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف البنك أنه على الرغم مما نتج عن تكوين تلك المخصصات الاستثنائية والضرورية من انخفاض في صافي الأرباح مقارنة بالعام الماضي، إلا أن البنك استطاع أن يثبت استمرار ريادته للقطاع من ناحية الإيرادات وإدارة المصروفات وكذلك الحفاظ على حصته السوقية، مع التأكيد على سلامة أنظمة إدارة المخاطر.

ووفقًا قوائم البنك سجلت الإيرادات ارتفاعًا نسبته 14% لتسجل 19.3 مليار جنيه في أول 9 أشهر من العام الجاري.

وذكر بيان البنك أن محفظة القروض نمت بنسبة 10% بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت الودائع بنسبة 9%.