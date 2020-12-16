قال الوزير الأول الجزائري، عبد العزيز جراد إن بلاده "مستهدفة من جهات خارجية وأن هناك قضايا خطيرة جدا تحدث بالجوار وعدم إستقرار ".
وأضاف الوزير الأول جراد "الشعب الجزائري يريد الوحدة والاستقرار والحرية إنطلاقا من إحترام ثوابثنا الدينية".
وخلال مشاركته في ندوة تاريخية تخليدا للذكرى الـ60 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، بالجزائر العاصمة، أشار إلى أن هناك من يريد ضرب إستقرار الجزائر وقال إنّ هناك إرادة أجنبية حقيقية اليوم لوصول الصهيونية إلى حدودنا.
وأكد جراد خلال جولة قام بها في معرض خاص بالأرشيف الوطني، على ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الجزائريين وحل المشاكل الداخلية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تؤكّد أنها مستهدفة من جهاتٍ خارجيّة و"هناك إرادة أجنبيّة لوصول الصهيونيّة إلى حدودها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.