الجزائر تؤكّد أنها مستهدفة من جهاتٍ خارجيّة و"هناك إرادة أجنبيّة لوصول الصهيونيّة إلى حدودها"

قال الوزير الأول الجزائري، عبد العزيز جراد إن بلاده "مستهدفة من جهات خارجية وأن هناك قضايا خطيرة جدا تحدث بالجوار وعدم إستقرار ".

وأضاف الوزير الأول جراد "الشعب الجزائري يريد الوحدة والاستقرار والحرية إنطلاقا من إحترام ثوابثنا الدينية".

وخلال مشاركته في ندوة تاريخية تخليدا للذكرى الـ60 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، بالجزائر العاصمة، أشار إلى أن هناك من يريد ضرب إستقرار الجزائر وقال إنّ هناك إرادة أجنبية حقيقية اليوم لوصول الصهيونية إلى حدودنا.

وأكد جراد خلال جولة قام بها في معرض خاص بالأرشيف الوطني، على ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الجزائريين وحل المشاكل الداخلية.