تايلاند: ارتفاع إجمالي إصابات "كورونا" إلى 4 آلاف و261 حالة

أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم الأربعاء، ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس "كورونا" في البلاد إلى 4261 حالة بعد تسجيل 15 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن المركز الحكومي لإدارة أزمة "كوفيد-19"أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج وتم اكتشافهم في الحجر الصحي.

وارتفع إجمالي حالات التعافي من المرض في البلاد إلى 3 آلاف و977 حالة، بينما توفي 60 شخصا منذ

بداية الجائحة، ولا يزال هناك 224 حالة في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.وتحتل تايلاند المركز الـ151 من حيث حصيلة الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 73.5 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.

كما أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز"

الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 73 مليونا و475 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات تجاوز المليون و635 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.