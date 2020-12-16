أنجولا تستعد للحصول على 12 مليون جرعة من لقاح "كوفيد ـ19"

كشفت حكومة أنجولا أنها بصدد الحصول على 12 مليون جرعة، من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيدـ 19) بحلول العام المقبل 2021 وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت وزيرة الصحة الأنجولية سيلفيا لوتوكوتا - في تصريحات لها إن اللقاحات، التي ستستخدم في إطار حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

المستجد، ستأتي بصورة أساسية من شركة "فايزر" الأمريكية، وأن الحكومة الأنجولية لم تستبعد على الإطلاق إمكانية الحصول على لقاحات من روسيا والصين.وأكدت لوتوكوتا أن "تسليم اللقاح سيجري على مرحلتين الأولى: تشمل خمسة ملايين جرعة في شهر فبراير المقبل، ثم سبعة ملايين جرعة للمرحلة الثانية في أبريل 2021"،وذلك ضمن مبادرة "كوفاكس" لتسهيل حصول الدول النامية على اللقاح والتي تشارك فيها منظمة الصحة العالمية، مؤكدة أن الحكومة تنوي إطلاق حملة كبرى لتطعيم المواطنين باللقاح فور تسلمه.وأوضحت أن المستهدفين بالحصول على المصل في بادئ الأمر هم العاملون في القطاع الصحي وكبار السن والمصابين بالسكري والسمنة والسرطان ومرضى الكلى والمصابين بالإيدز.