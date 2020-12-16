فنزويلا تسجل 355 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يتجاوز 108 آلاف

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الأربعاء، تسجيل 355 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينهم 65 حالة وافدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية - على موقعها الإلكتروني، عن بيان أصدرته وزارة الصحة - أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 108 آلاف و480 حالة، تعافى منهم 103 آلاف و271 حالة.

كما ارتفعت حالات الوفاة إلى 965 حالة بعد تسجيل وفاة 5 حالات جديدة .

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 73.5 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 73 مليونا و475 ألف

حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات تجاوز المليون و635 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.