أسعار النفط تنخفض مع زيادة مفاجئة في مخزونات الولايات المتحدة

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتًا ، أو ما يعادل 0.2٪ ، إلى 50.65 دولارًا للبرميل في الساعة 04:21 بتوقيت غرينتش ، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9 سنتات ، أو 0.2٪ ، إلى 47.53 دولارًا للبرميل.وقال إدوارد مويا ، كبير محللي السوق في OANDA: "أسعار النفط الخام ضعفت قليلاً بعد أن سجل تقرير مخزون API (معهد البترول الأمريكي) الارتفاع الثاني على التوالي".

وتضخمت مخزونات الخام بمقدار مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 11 ديسمبر (كانون الأول) لتصل إلى نحو 495 مليون برميل .

وحذرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) ، الثلاثاء ، من أن طرح اللقاحات هذا الشهر لمكافحة جائحة فيروس كورونا لن يعكس بسرعة الدمار الناجم عن الطلب العالمي على النفط.



وعدلت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها للطلب على النفط هذا العام بمقدار 50 ألف برميل يوميًا ، وللعام المقبل بمقدار 170 ألف برميل في اليوم ، مشيرة إلى ندرة استخدام وقود الطائرات مع انخفاض عدد المسافرين عن طريق الجو.

ومع ذلك ، استمر التقدم في طرح اللقاحات يوم الثلاثاء بعد أن بدا أن لقاح COVID-19 من شركة Moderna Inc قد تم تعيينه للحصول على تصريح تنظيمي أمريكي هذا الأسبوع.