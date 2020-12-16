اعتقال 6 'إرهابيين' في نينوى

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على ستة "إرهابيين" ينتمون لتنظيم "داعش" في محافظة نينوى.

وقالت الوكالة، إن "مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى، تمكنت من القاء القبض على ستة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية لعملهم بما يسمى المعسكرات العامة وفرقة الفرقان وديوان الجند وديوان الحسبة تحت اسماء وكنى مختلفة".



وأضافت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بأنهم اشتركوا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير، حيث تم ايداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".



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