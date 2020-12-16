التعليم تستنكر 'الاعتداء' على رئيس جامعة ميسان وتوجه دعوة للجهات الأمنية

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "تستنكر الاستهدافات المتكررة لأساتذة الجامعات والأكاديميين التي كان آخرها ما تعرض له رئيس جامعة ميسان من اعتداء مباشر على منزله ليلة أمس".

وأضافت، أنه "في الوقت الذي نعرب فيه عن القلق من تصاعد حالات الاستهداف والترويع للأساتذة وكفاءات المؤسسة الجامعية العراقية فأننا ندعو الجهات الأمنية المختصة الى تكثيف حمايتهم ومنع هذه الخروق المتكررة وتشخيص دوافعها والمتورطين بها".



وأكدت الوزارة، على "استمرار مؤسساتنا الأكاديمية بدورها العلمي والثقافي وتقديم ما تمليهم عليهم رسالة التعليم العالي وأهدافها السامية في خدمات المجتمع".