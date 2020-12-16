شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رقم قياسي جديد لإصابات كورونا في كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 1078 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد في حصيلة يومية قياسية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 45 ألفا و442 حالة .



وأشارت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أنه تم أيضا تسجيل 12 حالة وفاة ما يرفع الإجمالي إلى 612 حالة.

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