أمريكا تُبلغ الأمم المتحدة رسمياً بموقفها الجديد من الصحراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أبلغت الولايات المتحدة، مساء أمس الثلاثاء، منظمة الأمم المتحدة رسمياً بموقفها الجديد من الصحراء، الذي يعترف بسيادة المغرب الكاملة عليها.



وقال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، في تغريدة الأربعاء، إن ممثلة الولايات المتحدة بالمنظمة الأممية، كيلي كرافت بعثت بـ"رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تخبره فيها بالإعلان الرئاسي الذي يعترف بمغربية الصحراء".

وبحسب الرسالة فإن الولايات المتحدة تتشرف بتقديم إعلان الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء.

وأكدت الرسالة أن الرئيس دونالد ترمب أصدر في الـ10 من ديسمبر الجاري، إعلاناً يعترف بأن كل أراضي الصحراء جزء من المملكة المغربية، وأن مقترح المغرب للحكم الذاتي، يمثل الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول الصحراء.

وطلبت كيلي كرافت من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن يحيل الرسالة الأمريكية إلى أعضاء مجلس الأمن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن في الـ10 من ديسمبر الجاري، التوقيع على إعلان يعترف بالسيادة المغربية على إقليم الصحراء المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو، مؤكداً أن مقترح المغرب بمنح الصحراء حكماً ذاتياً تحت سيادته "جاد وواقعي وهو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار".