شكرا لقرائتكم خبر عن فيجي تستعد لإعصار «ياسا» القوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وام

تستعد فيجي لاستقبال الإعصار «ياسا» القوي، وهو إعصار مداري من الفئة الخامسة يتوقع أن يضرب البلاد بشكل مباشر.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في فيجي أن يأتي الإعصار مصحوباً برياح تصل سرعتها المتوسطة إلى 200 كيلومتر في الساعة وعواصف بسرعة تصل إلى 280 كيلومتراً في الساعة لدى اقترابه من جزر فيجي الرئيسية، غداً الخميس.

وقال خبير الأرصاد الجوية ستيفن ميكي إن هذا إعصار قوي للغاية بالنسبة لفيجي، وسيكون مدمراً جداً للسكان. وأعلنت الحكومة عن إغلاق جميع المدارس، الأربعاء، قبيل قدوم الإعصار.

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