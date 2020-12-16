شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزيرة ميندناو في الفلبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانيلا-وام ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر جزيرة ميندناو في جنوب الفلبين، الأربعاء، فيما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على عمق 26.9 كيلو متر تحت سطح الأرض.

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