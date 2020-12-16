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شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر.. 14 وفاة و466 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 16 ديسمبر 2020
سجلت وزارة الصحة في الجزائر أمس الثلاثاء، 466 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بانخفاض 29 حالة عن اليوم السابق، ليصل إجمالي الإصابات إلى 93 ألفا و63 منذ اكتشاف أول حالة نهاية فبراير الماضي.
وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي، عن رصد 14 وفاة جديدة، ليصبح بذلك مجموع الوفيات 2623.
كما شار إلى تعافي 419 حالة جديدة، ليرتفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 61 ألفا و367
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