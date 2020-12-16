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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 12 حالة إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 16 ديسمبر 2020
قالت هيئة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأربعاء إن البر الرئيسي سجل 12 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم 15 ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 17 حالة في اليوم السابق.
وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان إن جميع الحالات الجديدة كانت إصابات قادمة من الخارج. وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى تسع من ثماني حالات في اليوم السابق.
ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي الآن 86770 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634
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