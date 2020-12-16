شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية اليونانية ترحب بفرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا والان مع التفاصيل

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 رحبت وزارة الخارجية اليونانية بفرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا لشرائها أنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.

وقالت الخارجية اليونانية -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية إن: "اليونان بصفتها عضوا في الناتو تنظر بارتياح إلى بيان وزارة الخزانة الأمريكية حول فرض عقوبات على مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، ورئيسها ومسؤولين آخرين". واعتبر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تركيا "حليفا غير آمن"، متهما إياها بأنها "تهدد الأمن المشترك" لحلف الناتو. وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على إدارة الصناعات العسكرية التركية ورئيسها إسماعيل دمير

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