كندا تؤكد دعمها للعراق في تثبيت الاستقرار وبناء الاقتصاد وحفظ السيادة

وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "وزير الخارجية فؤاد حسين تلقى اتصالا هاتفيا من فرانسوا فيليب وزير الخارجية الكندي، وجرى بحث مستجدات الأوضاع في العراق، وتناول مختلِف أوجه العلاقات الثنائية، وسبل التعاون في شتى المجالات، وأكد الوزير أهمية تحقيق الشراكة بين العراق وكندا، واستمرار التعاون في مختلِف المجالات".وأضاف البيان، أن "الوزير عرض لنظيره الكندي مستجدات الأوضاع في العراق، ومنها الوضع الأمني، وأوضح أن الوضع الأمني في العراق في تحسن مقارنة بالسابق، وأن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في هذا المجال".

وأشار البيان، إلى أن حسين "استعرض الوزير أولويات الاصلاح الاقتصادي التي تعتزم الحكومة العراقية تنفيذها خلال المرحلة القادمة، منوها لأهم التحديات التي تواجه العراق والمنطقة".

وأعرب فيليب، بحسب البيان، عن "دعمه للعراق حكومة وشعبا في مواجهة مختلِف التحديات"، مؤكدا أن "بلاده وقفت إلى جانب العراقيين في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، وتقف معهم في تثبيت الاستقرار، وبناء الاقتصاد، وحفظ السيادة".