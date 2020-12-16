كندا تؤكد دعمها للعراق في تثبيت الاستقرار وبناء الاقتصاد وحفظ السيادة

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، الأربعاء، أهمية تحقيق الشراكة بين العراق وكندا واستمرار التعاون في مختلف المجالات، في حين أشار وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب، إلى دعم بلاده للعراق من أجل تثبيت الاستقرار وبناء الاقتصاد وحفظ السيادة.
وأضاف البيان، أن "الوزير عرض لنظيره الكندي مستجدات الأوضاع في العراق، ومنها الوضع الأمني، وأوضح أن الوضع الأمني في العراق في تحسن مقارنة بالسابق، وأن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في هذا المجال".
وأشار البيان، إلى أن حسين "استعرض الوزير أولويات الاصلاح الاقتصادي التي تعتزم الحكومة العراقية تنفيذها خلال المرحلة القادمة، منوها لأهم التحديات التي تواجه العراق والمنطقة".
وأعرب فيليب، بحسب البيان، عن "دعمه للعراق حكومة وشعبا في مواجهة مختلِف التحديات"، مؤكدا أن "بلاده وقفت إلى جانب العراقيين في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، وتقف معهم في تثبيت الاستقرار، وبناء الاقتصاد، وحفظ السيادة".
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