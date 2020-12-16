الكشف عن مضمون اتفاق مرتقب بين العراق والصين

كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأربعاء، مضمون اتفاق مزمع توقيعه بين بغداد وبكين لبيع 48 مليون برميل بطريقة الدفع المسبق.
وأشار إلى أن "سعر النفط المباع للشركة الاجنبية يحدد بعد شهر من توقيع الاتفاق ويأخذ معدل متوسط سعر النفط في ذلك الشهر كمعيار لسعر شراء الكميات ويجري تسليم المبالغ لوزارة المالية على هذا الاساس نقداً اي قبل التصدير بستة اشهر".
وأضاف، أنه "بعد تحديد سعر البيع بمتوسط اسعار النفط في الشهر الذي يلي التوقيع تسلم المبالغ نقدا وتتسلم الشركة الأجنبية كميات نفط خام بغض النظر عن القيمة"، مبيناً أن "الاتفاق يعد نوعا من الاقتراض مقابل النفط ويسمى هذا النوع التمويل السابق لتصدير النفط بغية دعم سيولة الموازنة العامة".
وتابع، أن "وزارة النفط تدرس العروض المقدمة من مشاركين في صفقة نفطية مسبقة الدفع"، موضحاً أن "القرض المذكور انفا يأتي في اطار قانون الاقتراض الذي تم التصويت عليه في الاشهر الاخيرة والذي منح السلطة التنفيذية صلاحية الحصول على قروض خارجية بما يساعد على مؤازرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية الستراتيجية والمهمة".
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