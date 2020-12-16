مصرع شخصين أسفل عجلات قطار قويسنا بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي: لقي شخصين مصرعهما أسفل عجلات قطار في محطة قويسنا بمحافظة المنوفية. ونقلت الإسعاف جثمانيهما إلى مستشفى قويسنا المركزي. سقط الشابان "يوسف.ع.ع" 22 سنة من قرية الرمالي، و"سامح.ع.ش" 38 سنة من قرية بجيرم التابعتين لمركز قويسنا، أسفل عجلات القطار عندما كانا يحاولان الصعود إليه بمحطة قويسنا أثناء تحركه، وذلك بسبب الزحام والتدافع على باب القطار. حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.​

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