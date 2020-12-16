تقييم الخدمة والرقابة والتفتيش على شركات النقل البرى بالقانون الجديد × 5 آليات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2018، إجراءات الترخيص لمقدمي الخدمة لأول مرة، وكذا إجراءات التجديد أو التعديل، كما أوضح المشروع ما يقع على الشركة المرخص لها بتقديم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات من التزامات، تتعلق بالمركبة والسائقين وكذا ما يخص الخدمة ومراقبتها. وفيما يلى نستعرض جودة الخدمة والرقابة والتفتيش عليها وفقا لما ورد في اللائحة التنفيذية للقانون: وفيما يلى نستعرض جودة الخدمة والرقابة والتفتيش عليها وفقا لما ورد في اللائحة التنفيذية للقانون: 1. يجب ألا يزيد معدل الأعطال للسيارات التابعة للشركة على 2% من عدد الرحلات في الشهر. 2. يحق للوزارة عمل استطلاع رأى لمستخدمي الخدمة للتأكد من جودتها وذلك بالتنسيق مع الشركة المرخص لها. 3. تلتزم الشركة المرخص لها بتوفير بيانات ونتائج استطلاع الرأي وتقييم الخدمة من العملاء وتقديمها للوزارة عند طلبها. 4. تلتزم الشركة المرخص لها بتوفير مركز خدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونيا عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل كما تلتزم تلك الشركات بالرد على الشكاوى خلال 48 ساعة. 5. تضع وزارة النقل شروط ومعايير جودة الخدمة والرقابة والتفتيش وتنظم العمل ويصدر بها قرار من وزير النقل وتكون ملزمة للشركات.

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