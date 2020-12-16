شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 1,078 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن كوريا الجنوبية سجلت 1,078 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالأمس مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 45,442. كما تم تسجيل 12 حالة وفاة إضافية من فيروس كورونا في البلاد ليبلغ إجمالي الوفيات 612 وفاة.

كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تسجل 1,078 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.