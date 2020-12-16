شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنصيب بايدن في ظل كورونا.. تفاصيل خطة الاحتفال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تنصيب بايدن في ظل كورونا.. تفاصيل خطة الاحتفال

الأربعاء 16 ديسمبر 2020

الخليج 365

وضعت اللجنة المسؤولة عن حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، تصورا لحفل تنصيبهما في ظل جائحة كورونا.



وقالت اللجنة، في بيان، إن بايدن وهاريس سيؤديان اليمين القانونية يوم 20 يناير/كانون الثاني المقبل، على درج مبنى الكونجرس، لكن احتفالات التنصيب ستكون افتراضية بشكل كبير بسبب جائحة كوفيد-19.

وأضافت اللجنة أن الحضور سيكون محدودا في كل من الاحتفال والعرض التقليدي الذي يعقبه.

وحثت اللجنة الجمهور على الامتناع عن الحضور إلى واشنطن لمشاهدة التنصيب الذي جذب في السابق مئات الآلاف.

وظل بايدن خلال معظم فترات انتخابات الرئاسة لعام 2020 ملتزما بإجراءات الوقاية من كوفيد-19، حيث كان يحضر القليل نسبيا من الاجتماعات المباشرة وخاض حملة انتخابية افتراضية من قاعدته في ديلاوير.

وقال توني ألين المدير التنفيذي للجنة التنصيب في البيان، إن :"هدفنا تنظيم حفل تنصيب يحافظ على سلامة الناس، ويحترم التقاليد العظيمة للرئاسة ويعرض الرؤية الأمريكية المتجددة لإدارة بايدن-هاريس".

وبهذه الطريقة، من المرجح أن يكون التنصيب مماثلا لمؤتمر الحزب الديمقراطي في الصيف الماضي الذي اشتمل على برامج افتراضية مع وجود مشاركين من مختلف أنحاء البلاد.

وفجر الثلاثاء حسم المجمع الانتخابي فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد تجاوزه النصاب المطلوب (270 صوتا) بأصوات ولاية كاليفورنيا.

ومنحت ولاية كاليفورنيا، التي تملك 55 صوتا في المجمع الانتخابي، أصواتها لبايدن، ليتجاوز رسميا النصاب المطلوب للفوز بالرئاسة وهو 270 صوتا، ليصبح الرئيس الـ46 للبلاد.

وبناء على نتائج التصويت المباشر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حصل بايدن 306 أصوات في المجمع مقابل 232 لترامب.

وفي أعقاب ذلك قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن الانتخابات الرئاسية كانت نزيهة وعادلة، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لكل الأمريكيين.

وأشار بايدن، في خطاب بمدينة ويلمنجتون في ولاية ديلاوير، الثلاثاء، عقب تثبيت المجمع الانتخابي الأمريكي فوزه بالانتخابات الرئاسية، إلى أن الشعب الأمريكي يعي جيدا أن الانتخابات كانت نزيهة.

وأوضح الرئيس الأمريكي المنتخب أن الانتخابات الرئاسية شهدت أكبر نسبة مشاركة في تاريخ بلادنا، لافتا إلى أن نتيجتها أظهرت إصرار الأمريكيين على خيار الديمقراطية.

وشدد، في خطابه، على أن جائحة فيروس كورونا لم تقف عائقا أمام الديمقراطية الأمريكية، ونوه بأن حملة الرئيس ترامب طعنت في نتائج الانتخابات مرات عديدة بدون أي أسس قانونية.

وأضاف أنه على "الرئيس دونالد ترامب أن يحترم إرادة الشعب ويعترف بخسارته في الانتخابات"، موضحا أن رئيس الأمن الإلكتروني في الإدارة الحالية اعترف بنزاهة الانتخابات، مشددا على أن أمريكا ستكون قدوة للعالم في الديمقراطية.